Conférence

Savez-vous que Rossini a composé ses 40 opéras en l’espace d’à peine 20 ans?

Et savez-vous que de ces 40 opéras seulement une petite dizaine appartient au genre comique?

Les trois quarts de son œuvre sont donc profondément ancrés dans le genre tragique. Lui-même d’ailleurs se considérait essentiellement comme un auteur sérieux.

Paradoxalement, auprès du public et de la critique, ce sont ses œuvres comiques, notamment Le Barbier de Séville et Cendrillon, qui le sauveront des abîmes de l’oubli, lui permettant même de vivre une véritable renaissance au 20ème siècle.

La tragédie serait-elle plus périssable que la comédie? La comédie serait-elle plus indémodable que la tragédie?

C’est cette histoire que nous raconte Alberto Mattioli, dans Le 20ème siècle selon Rossini, conférence exclusivement enregistrée pour nous depuis Milan.