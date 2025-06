Documentaire

Le fabuleux destin de Roberto Alagna a tout d’un conte de fées. Né en 1963, dans un garage, fils d’immigrés siciliens modestes, il grandit dans la cité ouvrière de Clichy-sous-Bois et a un rêve secret : devenir chanteur d’opéra et connaître le succès.Grâce à de belles rencontres et à force de travail, son rêve se réalise et il devient l’un des meilleurs ténors au monde, marié à la célèbre cantatrice Angela Ghoerghiu.Aujourd’hui, il donne plus de 100 concerts par an, son agenda est rempli jusqu’en 2012. Il rencontre un succès incroyable et reste cependant un homme abordable, proche de son public. Alors, comment un gamin de Clichy-sous-Bois a-t-il fait pour s’imposer sur les scènes du monde entier, pour s’envoler vers les sommets et rester en haut de l’affiche ? Un documentaire de Patrick Spica et Marie-Ange Le Boulaire.