Le come back de l’ancien chanteur charismatique d’Oasis.
Un documentaire de James Roberts
Daniel Balavoine raconté par ceux qui l’ont connu de près. Dans cette série exceptionnelle de Destins Extraordinaires, Ombline Roche...
Avec « Blackstar » en filigrane, son dernier album sorti deux jours avant sa mort, ce documentaire dévoile le « système Bowie », alternant...
Des vestiges d’instruments de musique antérieurs de 20 000 ans prouvent que l’homme a manifesté très tôt son besoin...
Le monde de la musique est étonnamment varié, regorgeant d’une multitude d’instruments qui affichent une diversité qui va de...
L’Aulos ressemble à une flûte et produit des mélodies envoûtantes et magiques. Instrument mythique de l’Antiquité, elle avait le...
Dans cette conférence entièrement inédite et conçue spécialement pour le CERA (qui l’a organisée avec le Grand Chef d’Orchestre...
L’histoire des Beatles et leur influence sur la musique, l’art, la culture, la mode et la politique.
Gros plan sur la dernière grande tournée du légendaire trio canadien Rush. Avec des interviews du groupe et des images...
Stéphane Bern raconte l’homme aux semelles de swing, un artiste, un poète qui a fait de la musique son...
Les artistes Ghali, Nura, Gims ou Soolking ont l’art de fondre des influences musicales venues d’Europe et d’Afrique, et...
Une plongée dans la vie et l’oeuvre de Ludwig van Beethoven (1770-1827) qui a bravé le destin pour révolutionner...
Run-D.M.C. est un trio de hip-hop issu du Queens, New York, nommé aux Grammy Awards. Fondé en 1981, le...
La posture, les mouvements fins des pianistes influencent-ils le son produit par l’instrument ? Les concertistes en sont intimement...
Partez à la rencontre d’Agoria, référence dans le petit monde de la musique électro, à la vie pour le...
Une vie de star à Abu Dhabi.
En 2005, à l’occasion des dix ans du « Cut Killer Show » diffusé sur Nova et Skyrock, Cut...
Laurent Berthomieu nous convie à une petite excursion musicale à la rencontre du mot « trombone ».
Star du rap, producteur influent et aussi entrepreneur multimillionnaire : qui est vraiment Booba ?Certains le considèrent comme un...
Un docu de Jean-Marie Périer. En 1979, Téléphone, le plus grand groupe de rock français se produit sur scène...
Nous avons suivis Hatik à l’occasion de la sortie de son album “ Vague à l’âme ”. Documentaire dans...
