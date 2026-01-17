Ressources Dans la même catégorie

Podcast Daniel Balavoine par Ombline Roche et son frère Guy Balavoine Daniel Balavoine raconté par ceux qui l’ont connu de près. Dans cette série exceptionnelle de Destins Extraordinaires, Ombline Roche...

Documentaire David Bowie, dernier acte Avec « Blackstar » en filigrane, son dernier album sorti deux jours avant sa mort, ce documentaire dévoile le « système Bowie », alternant...

Conférence Effets et pouvoirs de la musique Des vestiges d’instruments de musique antérieurs de 20 000 ans prouvent que l’homme a manifesté très tôt son besoin...

Article A la découverte du steelpan Le monde de la musique est étonnamment varié, regorgeant d’une multitude d’instruments qui affichent une diversité qui va de...

Conférence Musique & intelligence artificielle Dans cette conférence entièrement inédite et conçue spécialement pour le CERA (qui l’a organisée avec le Grand Chef d’Orchestre...

Documentaire Comment les Beatles ont changé le monde L’histoire des Beatles et leur influence sur la musique, l’art, la culture, la mode et la politique.

Documentaire Rush : Time Stand Still Gros plan sur la dernière grande tournée du légendaire trio canadien Rush. Avec des interviews du groupe et des images...

Podcast La véritable histoire de Claude Nougaro Stéphane Bern raconte l’homme aux semelles de swing, un artiste, un poète qui a fait de la musique son...

Documentaire Europe – Nouvelle vague Les artistes Ghali, Nura, Gims ou Soolking ont l’art de fondre des influences musicales venues d’Europe et d’Afrique, et...

Documentaire Beethoven intime Une plongée dans la vie et l’oeuvre de Ludwig van Beethoven (1770-1827) qui a bravé le destin pour révolutionner...

Documentaire Run D.M.C | Rock Legends Run-D.M.C. est un trio de hip-hop issu du Queens, New York, nommé aux Grammy Awards. Fondé en 1981, le...

Documentaire Le geste du pianiste La posture, les mouvements fins des pianistes influencent-ils le son produit par l’instrument ? Les concertistes en sont intimement...

Documentaire Agoria : 72 heures dans la vie d’un DJ Partez à la rencontre d’Agoria, référence dans le petit monde de la musique électro, à la vie pour le...

Documentaire Cut Killer Show En 2005, à l’occasion des dix ans du « Cut Killer Show » diffusé sur Nova et Skyrock, Cut...

Documentaire Trombone Laurent Berthomieu nous convie à une petite excursion musicale à la rencontre du mot « trombone ».

Documentaire Booba, enquête sur un Bad boy Star du rap, producteur influent et aussi entrepreneur multimillionnaire : qui est vraiment Booba ?Certains le considèrent comme un...

Documentaire Téléphone Public Un docu de Jean-Marie Périer. En 1979, Téléphone, le plus grand groupe de rock français se produit sur scène...