Des vestiges d’instruments de musique antérieurs de 20 000 ans prouvent que l’homme a manifesté très tôt son besoin de musique. Aujourd’hui, la science étudie les apports de la musique sur les apprentissages, sur les modifications des comportements, sur les maladies dégénératives, et même sur le développement cérébral d’embryons d’animaux et sur la germination. La question du rôle de la musique se pose depuis l’Antiquité et ressurgit quotidiennement avec son instrumentalisation dans la publicité, le cinéma ou la communication politique. Bernard Leuthereau nous présentera l’incroyable pouvoir de la musique, dans ses aspects envoûtants mais parfois destructeurs.