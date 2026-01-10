Ressources Dans la même catégorie

Article A la découverte du steelpan Le monde de la musique est étonnamment varié, regorgeant d’une multitude d’instruments qui affichent une diversité qui va de...

Conférence Musique & intelligence artificielle Dans cette conférence entièrement inédite et conçue spécialement pour le CERA (qui l’a organisée avec le Grand Chef d’Orchestre...

Documentaire Comment les Beatles ont changé le monde L’histoire des Beatles et leur influence sur la musique, l’art, la culture, la mode et la politique.

Documentaire Rush : Time Stand Still Gros plan sur la dernière grande tournée du légendaire trio canadien Rush. Avec des interviews du groupe et des images...

Podcast Booba, le Duc de la haine En octobre 2025, après avoir rempli trois soirs de suite la plus grande salle de concert d’Europe, Booba a...

Documentaire Tupac, l’histoire de sa fin Un retour sur les dernières années de Tupac à travers les yeux des légendes du rap « Eazy-E », Russell Simmons...

Podcast Phil Collins et son légendaire son de batterie Phil Collins, le musicien qui a offert à Genesis un parcours jalonné de hits en recentrant ce groupe de...

Documentaire Michael Jackson – Les années Bad (2/2) Ce documentaire revisite d’intéressante manière les moments qui précédèrent et suivirent la sortie de Bad.

Documentaire Youtubers, instagramers : stars grâce à internet ! De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili...

Documentaire Fela, une voix pour l’Afrique (Part 2) Réalisé par Alex Gibney, oscarisé pour Un taxi pour l’enfer en 2007, ce documentaire de deux heures revient à...

Documentaire Stars 80 : Le marathon des concerts Des concerts chaque soir pendant plusieurs mois, sillonner la France pour leur tournée… Ces stars des années 80 vivent...

Documentaire Patrick Fiori, sa vie loin du star-système Patrick Fiori est un des artistes les plus populaires en France. Son public ne l’a jamais lâché, même après...

Documentaire Pink Floyd les 30 ans de The Wall Tout au long d’une carrière de près de quatre décennies, les Pink Floyd ont produit d’innombrables chefs-d’oeuvre qui ont...

Documentaire Welcome to the 90s \r

Contestataire, le hip-hop reflète les discriminations qui règnent dans les ghettos américains, et devient une culture urbaine majeure. Dans...

Documentaire Booba, enquête sur un bad boy Star du rap, producteur influent et aussi entrepreneur multimillionnaire : qui est vraiment Booba ? Certains le considèrent comme...

Conférence Le punk, un séisme sociétal et musical Le mouvement punk, qui a commencé dans les années 1970, a eu un impact indéniable sur la société et...

Documentaire Dolly Parton : l’Amérique réconciliée Reine absolue de la country music, Dolly Parton parvient à rallier l’Amérique fracturée à sa choucroute peroxydée et à...