Documentaire



Longtemps elle a cherché sa place. Comment se faire un prénom quand on est la fille de Jane Birkin et du réalisateur Jacques Doillon et la demi-soeur de Charlotte Gainsbourg ? Après avoir été actrice, mannequin, créatrice de monde, Lou Doillon perce aujourd’hui là où on ne l’attendait pas, la chanson. Jusqu’à ce qu’elle réalise ce disque avec Etienne Daho, la musique était pour elle un exutoire à son mal-être. Car derrière la fêtarde abonnée aux pages « people » et l’icône de mode qui a souvent posé pour des marques, il y a une jeune femme solitaire et frustrée. Contrairement à Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon n’a jamais percé au cinéma malgré dix-sept rôles. Avec cet album, salué par la critique, cette enfant de la balle s’est-elle enfin trouvée. Un documentaire de Julie Mamou-Mani.