En 2019, le rappeur Lil Nas X se hissait au sommet des charts avec son tube « Old Town Road » (18 millions d’exemplaires vendus) et son clip provocateur d’un lonely cow-boy afro-américain qui inversait les repères. Emblématique d’une nouvelle génération d’artistes, ce succès incarnait le changement sismique en cours dans la country, musique américaine d’ordinaire viscéralement attachée aux traditions. Car, malgré les contributions avérées de musiciens noirs ou mexicains, le genre, qui a reflété la ségrégation et le conservatisme du Sud, est resté plutôt hermétique à la diversité. Aujourd’hui, des stars comme Jelly Roll, rappeur natif de Nashville et converti sur le tard aux ballades, l’étoile montante Lainey Wilson, les musiciens noirs Breland et Blanco Brown ou encore Sam Williams, petit-fils de l’icône Hank Williams (1923-1953), qui a révélé en 2022 son homosexualité, font souffler un vent régénérant sur la country. Se réclamant des racines rebelles oubliées de la musique de Nashville-Tennessee, son berceau, ils en bouleversent les règles pour mieux la réinventer.

Partant à la rencontre de musiciens iconoclastes qui transgressent les frontières de genres, ce passionnant documentaire, émaillé d’archives des premiers rebelles et notamment de Johnny Cash, raconte en filigrane une histoire culturelle de l’Amérique, ses lignes de tension et ses évolutions. Au fil de concerts – dont cette extraordinaire séquence du chanteur Jelly Roll se produisant dans la prison où il a été incarcéré –, d’entretiens avec les artistes, mais aussi d’éclairages d’historiens et de journalistes, ce film montre comment les questions liées à la race, à la classe sociale, à la pauvreté ou encore à la sexualité, infusent et travaillent une musique résolument born in the USA.

Un documentaire de Francis Whately (Etats-Unis, 2025, 75mn)

