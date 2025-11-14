Article

Pour la plupart des gens, la musique revêt une importance irremplaçable. Elle n’est pas seulement un moyen de se détendre et de se relaxer au quotidien, mais aussi une passion qui dure toute la vie pour beaucoup.

À mesure que la société progresse et que la technologie continue d’évoluer, le rôle de la musique dans la vie quotidienne se diversifie de plus en plus. Du divertissement personnel aux campagnes marketing, la présence et la demande de musique augmentent considérablement.

Dans le même temps, le besoin de création musicale s’est également accru, les gens recherchant des moyens plus rapides et plus flexibles de s’exprimer et d’utiliser la musique dans des contextes plus variés.

Selon une étude de marché, le secteur de la génération musicale par IA connaît actuellement une croissance rapide.

En 2024, le marché mondial de la musique générée par l’IA était évalué à 5,2 milliards de dollars américains et devrait passer de 6,65 milliards de dollars américains en 2025 à environ 60,44 milliards de dollars américains d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 27,8 % sur la période 2025-2034.

Cette tendance indique que les outils musicaux basés sur l’IA constituent un point de départ pour un plus grand nombre de personnes qui souhaitent se lancer dans la création musicale. Ce qui était autrefois un hobby personnel devient aujourd’hui une voie vers la professionnalisation, entraînant à terme une transformation de l’ensemble de l’industrie musicale.

Qu’est-ce qu’un générateur de musique IA ?

Un générateur de musique IA est un outil logiciel qui exploite l’intelligence artificielle pour créer automatiquement ou aider à créer de la musique.

En termes simples, il fonctionne comme un « assistant de composition intelligent », capable de générer des mélodies, des rythmes, des harmonies et même de simuler différents sons d’instruments à partir de données musicales existantes et de modèles algorithmiques.

Les principaux avantages des générateurs de musique IA résident dans leur efficacité et leur commodité. Même sans avoir de formation musicale professionnelle, les utilisateurs peuvent produire des morceaux complets ou des musiques de fond en saisissant simplement des mots-clés, des descriptions d’ambiance ou des styles préférés.

Cela réduit considérablement les obstacles à la création musicale. Par exemple, si un utilisateur souhaite une musique de fond pour une courte vidéo, il lui suffit de décrire le contenu de la vidéo et l’ambiance souhaitée, et l’IA peut rapidement générer une bande-son appropriée.

Au-delà des créateurs occasionnels, les générateurs de musique IA constituent également des outils précieux pour les musiciens professionnels. Ils peuvent servir de source d’inspiration ou d’outils d’amélioration de la productivité, en générant automatiquement des progressions d’accords, en expérimentant de nouveaux styles d’arrangement et en aidant les musiciens à gagner du temps tout en élargissant leurs horizons créatifs.

Qu’est-ce qui fait un bon générateur de musique IA ?

Faible barrière à l’entrée et création rapide :

un bon outil musical IA doit être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer rapidement de la musique sans connaissances préalables. À l’instar du «texte en musique », les utilisateurs peuvent simplement saisir « musique de fond légère » et le système génère automatiquement des morceaux adaptés en quelques minutes. Cela le rend accessible même aux débutants qui n’ont aucune formation musicale.

Polyvalence pour tous les utilisateurs et tous les scénarios :

Pour les amateurs, l’IA peut servir d’assistant fiable, leur permettant d’expérimenter différents styles et d’enrichir leur expression musicale. Pour les musiciens professionnels, elle va encore plus loin en leur apportant de l’inspiration et en les aidant dans leurs tâches techniques. Des fonctions telles que le mastering, la composition MIDI et l’automatisation des arrangements permettent de rationaliser le flux de travail, d’améliorer l’efficacité et de réduire les tâches répétitives.

Réduction des coûts de licence et de droits d’auteur :

La création musicale ne se limite pas à l’écriture de chansons ou d’arrangements ; l’utilisation légale est tout aussi importante. Qu’il s’agisse de publier du contenu sur les réseaux sociaux ou de le distribuer sur des plateformes musicales, les créateurs doivent tenir compte des droits d’auteur et des licences. Les licences musicales traditionnelles impliquent souvent des coûts élevés, tandis que la musique générée par l’IA s’accompagne généralement de licences peu coûteuses ou libres de droits. Cela donne aux créateurs une plus grande flexibilité pour utiliser leurs œuvres dans des contextes commerciaux. De cette manière, l’ensemble du processus, de la création à la diffusion, devient fluide : facile à produire, et tout aussi facile à partager et à monétiser.

Les 5 meilleurs générateurs de musique basés sur l’IA

MakeBestMusic

MakeBestMusic est une plateforme de création musicale basée sur l’IA, conçue pour aider les utilisateurs à produire des chansons de manière plus efficace et plus pratique. Son interface simple vous permet de générer des mélodies, des accompagnements ou même des morceaux complets en un seul clic. Même les utilisateurs sans aucune connaissance musicale peuvent facilement créer de la musique qui répond à leurs besoins.

Pour les amateurs de musique comme pour les créateurs professionnels, MakeBestMusic.com offre des fonctionnalités avancées telles que le mastering et l’édition MIDI. Ces outils permettent de capturer facilement des idées sur le vif tout en permettant une composition et un raffinement plus approfondis, garantissant ainsi une qualité et un niveau de détail exceptionnels pour le travail final.

La plateforme met également l’accent sur la clarté des droits d’auteur et la facilité d’utilisation. La musique générée peut être concédée sous licence à des fins commerciales à faible coût, ce qui la rend adaptée à divers scénarios tels que les vidéos sur les réseaux sociaux, la publicité, les jeux et les podcasts. Cela signifie que les créateurs peuvent non seulement produire de la musique rapidement, mais aussi la publier et la distribuer en toute tranquillité. En réduisant les obstacles et en élargissant les possibilités, MakeBestMusic.com met la création musicale à la portée du grand public, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de transformer efficacement leur inspiration en œuvres finies.

Caractéristiques principales

Génération musicale en un clic : décrivez simplement la chanson que vous souhaitez, partagez votre idée, et MakeBestMusic la générera en un seul clic. Les processus de composition complexes sont simplifiés en un seul bouton. En saisissant les paroles et en sélectionnant un style musical, vous pouvez produire instantanément un morceau de haute qualité. Avec des centaines de styles disponibles, de l’électronique au jazz en passant par le classique, la plateforme répond à un large éventail de besoins créatifs. MakeBestMusic prend également en charge la fusion de plusieurs genres, vous permettant de créer des œuvres uniques et personnalisées. La fonctionnalité en un clic intègre des fonctions avancées telles que la recomposition, le fractionnement de pistes, la conversion musicale et l’extension de morceaux, favorisant ainsi la créativité continue pour des morceaux d’une durée maximale de 8 minutes.

décrivez simplement la chanson que vous souhaitez, partagez votre idée, et MakeBestMusic la générera en un seul clic. Les processus de composition complexes sont simplifiés en un seul bouton. En saisissant les paroles et en sélectionnant un style musical, vous pouvez produire instantanément un morceau de haute qualité. Avec des centaines de styles disponibles, de l’électronique au jazz en passant par le classique, la plateforme répond à un large éventail de besoins créatifs. MakeBestMusic prend également en charge la fusion de plusieurs genres, vous permettant de créer des œuvres uniques et personnalisées. La fonctionnalité en un clic intègre des fonctions avancées telles que la recomposition, le fractionnement de pistes, la conversion musicale et l’extension de morceaux, favorisant ainsi la créativité continue pour des morceaux d’une durée maximale de 8 minutes. AI Lyrics Writer : MakeBestMusic propose plusieurs façons de générer des paroles. Les utilisateurs peuvent saisir des idées ou des thèmes pour créer des paroles complètes, ou fournir des mots-clés spécifiques et des préférences stylistiques pour obtenir des résultats affinés. Des genres tels que la pop, le rap et bien d’autres sont pris en charge, garantissant ainsi que les paroles correspondent parfaitement à la vision musicale souhaitée. L’outil peut également prolonger, raccourcir ou affiner les paroles, permettant ainsi une optimisation continue.

: MakeBestMusic propose plusieurs façons de générer des paroles. Les utilisateurs peuvent saisir des idées ou des thèmes pour créer des paroles complètes, ou fournir des mots-clés spécifiques et des préférences stylistiques pour obtenir des résultats affinés. Des genres tels que la pop, le rap et bien d’autres sont pris en charge, garantissant ainsi que les paroles correspondent parfaitement à la vision musicale souhaitée. L’outil peut également prolonger, raccourcir ou affiner les paroles, permettant ainsi une optimisation continue. Composition MIDI : pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler chaque note avec précision, MakeBestMusic offre des fonctionnalités MIDI robustes. Il vous permet d’enregistrer des notes en temps réel, d’ajuster leur position et d’ajouter des mélodies ou des harmonies selon vos besoins. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de sons instrumentaux, tels que le piano, la guitare ou la batterie, et superposer des effets supplémentaires pour un mixage et une production professionnels.

pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler chaque note avec précision, MakeBestMusic offre des fonctionnalités MIDI robustes. Il vous permet d’enregistrer des notes en temps réel, d’ajuster leur position et d’ajouter des mélodies ou des harmonies selon vos besoins. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de sons instrumentaux, tels que le piano, la guitare ou la batterie, et superposer des effets supplémentaires pour un mixage et une production professionnels. Utilisation commerciale et licences : MakeBestMusic permet le téléchargement de musique et fournit des licences PDF professionnelles pour la commercialisation. Une fois abonné, vous conservez tous les droits sur la musique que vous créez et pouvez l’utiliser librement sur des plateformes telles que YouTube, Spotify, etc. Que ce soit pour des bandes sonores de vidéos, des défis sur les réseaux sociaux ou des sorties officielles, il n’y a aucune restriction d’utilisation.

Qui peut en bénéficier ?

Créateurs de contenu : que vous soyez cinéaste ou publicitaire, vous pouvez facilement produire la bande-son parfaite pour compléter vos projets créatifs et améliorer la qualité globale de votre production.

: que vous soyez cinéaste ou publicitaire, vous pouvez facilement produire la bande-son parfaite pour compléter vos projets créatifs et améliorer la qualité globale de votre production. Influenceurs sur les réseaux sociaux : vous cherchez à stimuler l’engagement et à attirer plus de likes et de vues ? L’ajout d’une musique appropriée, de haute qualité et distinctive peut permettre à votre contenu de se démarquer. MakeBestMusic fournit les outils nécessaires pour créer exactement cela.

: vous cherchez à stimuler l’engagement et à attirer plus de likes et de vues ? L’ajout d’une musique appropriée, de haute qualité et distinctive peut permettre à votre contenu de se démarquer. MakeBestMusic fournit les outils nécessaires pour créer exactement cela. Créateurs de musique : même les musiciens professionnels ayant une grande expérience et des compétences techniques peuvent bénéficier de la commodité de MakeBestMusic. Il rationalise le processus créatif tout en laissant place à l’art et au raffinement.

: même les musiciens professionnels ayant une grande expérience et des compétences techniques peuvent bénéficier de la commodité de MakeBestMusic. Il rationalise le processus créatif tout en laissant place à l’art et au raffinement. Débutants sans expérience musicale : même si vous n’avez aucune connaissance préalable en composition musicale, vous pouvez créer les chansons que vous souhaitez. Des morceaux pour les fêtes d’anniversaire et les danses festives aux chansons d’amour sincères pour quelqu’un de spécial, MakeBestMusic vous aide à intégrer la musique dans votre vie quotidienne, ajoutant de la joie et de l’inspiration à vos moments.

SOUNDRAW

SOUNDRAW met l’accent sur la rapidité et la sécurité en matière de droits d’auteur. Dans l’ensemble, il se positionne davantage comme une plateforme destinée aux créateurs débutants : l’interface est simple et la musique de fond peut être générée en quelques secondes. Avec SOUNDRAW, les utilisateurs peuvent facilement mélanger différents styles musicaux et créer des morceaux uniques qui reflètent leur vision artistique. Cet outil puissant vous permet de produire une musique variée et de haute qualité en quelques clics, ce qui est idéal pour les besoins urgents, ainsi que pour les vidéos, les projets et autres utilisations créatives.

Caractéristiques principales

Génération rapide de musique : créez instantanément de la musique à partir d’indications descriptives, sans aucune formation musicale requise.

: créez instantanément de la musique à partir d’indications descriptives, sans aucune formation musicale requise. Mélange de styles : combinez différents genres de manière transparente pour produire des morceaux innovants et captivants.

: combinez différents genres de manière transparente pour produire des morceaux innovants et captivants. Édition musicale : l’éditeur intégré permet d’effectuer des réglages de base tels que les changements de tempo et le volume des instruments, mais la prise en charge de la composition à un niveau approfondi est limitée.

: l’éditeur intégré permet d’effectuer des réglages de base tels que les changements de tempo et le volume des instruments, mais la prise en charge de la composition à un niveau approfondi est limitée. Utilisation commerciale sans risque : tous les morceaux générés sont originaux et libres de droits, ce qui garantit l’absence de problèmes de violation.

Qui peut en bénéficier ?

Créateurs de vidéos courtes et podcasteurs : idéal pour les créateurs réguliers qui ont besoin de morceaux d’accompagnement rapides, fiables et pouvant être utilisés à des fins commerciales en toute sécurité.

: idéal pour les créateurs réguliers qui ont besoin de morceaux d’accompagnement rapides, fiables et pouvant être utilisés à des fins commerciales en toute sécurité. Musiciens débutants : idéal pour les amateurs de musique ou les novices qui n’ont pas suivi de formation officielle, mais qui souhaitent s’essayer à la création musicale. Que ce soit pour des fêtes, pour capturer une inspiration ou simplement pour s’amuser de manière créative, SOUNDRAW offre une solution rapide.

: idéal pour les amateurs de musique ou les novices qui n’ont pas suivi de formation officielle, mais qui souhaitent s’essayer à la création musicale. Que ce soit pour des fêtes, pour capturer une inspiration ou simplement pour s’amuser de manière créative, SOUNDRAW offre une solution rapide. Petites et moyennes équipes : convient parfaitement aux groupes qui ont besoin de musique libre de droits pour des vidéos, des publicités ou d’autres projets basiques.

AI Song Generator

AI Song Generator est un outil de création musicale basé sur l’intelligence artificielle et conçu autour d’une idée centrale : « tout le monde peut écrire une chanson ». Les utilisateurs n’ont pas besoin de savoir jouer d’un instrument ou d’arranger de la musique : il leur suffit de saisir quelques lignes de texte pour que le système génère une chanson complète en quelques minutes. Il peut produire des morceaux instrumentaux ou des chansons avec des voix naturelles.

Au-delà de la génération de base, AI Song Generator offre également des fonctionnalités d’édition utiles, telles que la suppression des voix des morceaux existants pour isoler l’instrumentale ou la transformation des qualités vocales pour explorer différents genres ou tonalités. La plateforme prend en charge un large éventail de genres, notamment la pop, le rock, le classique et le rap, garantissant ainsi que chaque composition reflète la vision artistique de l’utilisateur. Grâce à des outils d’édition et d’extension des morceaux, les utilisateurs peuvent peaufiner leur musique jusqu’à ce qu’elle leur semble complète. Il est important de noter que toute la musique générée est accompagnée d’une propriété claire et peut être utilisée directement dans des vidéos, des podcasts, des jeux ou des publicités sans souci de droits d’auteur.

Caractéristiques principales

Texte-musique : Générez des chansons d’une durée maximale de quatre minutes directement à partir de suggestions textuelles. Qu’il s’agisse d’une mélodie estivale légère ou d’une chanson d’amour sincère, il vous suffit de décrire votre idée et le générateur de chansons IA transformera vos mots en musique.

Générez des chansons d’une durée maximale de quatre minutes directement à partir de suggestions textuelles. Qu’il s’agisse d’une mélodie estivale légère ou d’une chanson d’amour sincère, il vous suffit de décrire votre idée et le générateur de chansons IA transformera vos mots en musique. Outils d’édition : Supprimez les voix des morceaux existants pour créer des versions instrumentales, ou modifiez les caractéristiques vocales pour obtenir de nouvelles variations stylistiques.

Supprimez les voix des morceaux existants pour créer des versions instrumentales, ou modifiez les caractéristiques vocales pour obtenir de nouvelles variations stylistiques. Extension de chanson : Prolongez de manière fluide les pistes générées en fusionnant de nouvelles sections avec la composition originale.

Prolongez de manière fluide les pistes générées en fusionnant de nouvelles sections avec la composition originale. Utilisation commerciale et sécurité des droits d’auteur : Toutes les pistes sont originales et exemptes de risques liés aux droits d’auteur, ce qui les rend sûres pour les applications commerciales.

Qui peut en bénéficier ?

Créateurs de contenu sur les réseaux sociaux : produisez rapidement des morceaux adaptés à chaque scène pour améliorer vos vidéos, stimuler l’engagement et élargir votre audience sur toutes les plateformes.

produisez rapidement des morceaux adaptés à chaque scène pour améliorer vos vidéos, stimuler l’engagement et élargir votre audience sur toutes les plateformes. Développeurs et spécialistes du marketing de jeux vidéo : idéal pour les projets de jeux indépendants, les animations ou les supports marketing qui nécessitent une musique économique et libre de droits.

idéal pour les projets de jeux indépendants, les animations ou les supports marketing qui nécessitent une musique économique et libre de droits. Débutants : même sans connaissances musicales ni équipement, tout le monde peut transformer une simple description en un morceau fini.

Loudly

Loudly permet aux utilisateurs de créer de la musique de haute qualité et utilisable à des fins commerciales sans avoir besoin de jouer d’un instrument, de maîtriser la composition ou d’utiliser des logiciels complexes. En sélectionnant des paramètres tels que le style, le tempo, l’énergie et l’instrumentation, les utilisateurs peuvent générer instantanément plusieurs versions d’un morceau. Ils peuvent également décrire leurs idées en texte brut, et l’IA traduira automatiquement ces descriptions en musique. Tous les morceaux sont libres de droits et autorisés à des fins commerciales, ce qui les rend idéaux pour les vidéos, les réseaux sociaux, la publicité, les podcasts et les jeux.

Au-delà de la génération, Loudly offre également des fonctionnalités avancées : les utilisateurs peuvent télécharger leurs propres clips audio pour les remixer, les mixer ou même les réarranger. Des pistes individuelles pour chaque instrument sont disponibles pour des ajustements détaillés, et les œuvres terminées peuvent être publiées directement sur diverses plateformes.

Caractéristiques principales

Génération musicale par IA : Produisez rapidement plusieurs variantes d’un morceau en définissant le style, le tempo, l’énergie et les instruments.

Produisez rapidement plusieurs variantes d’un morceau en définissant le style, le tempo, l’énergie et les instruments. Texte-musique : Décrivez le type de musique, l’ambiance ou le décor, et Loudly générera une composition complète qui correspondra à votre description.

Décrivez le type de musique, l’ambiance ou le décor, et Loudly générera une composition complète qui correspondra à votre description. Mixage et montage : Téléchargez les stems (pistes d’instruments individuelles) pour les mixer, les arranger et les peaufiner afin d’obtenir un résultat impeccable.

Téléchargez les stems (pistes d’instruments individuelles) pour les mixer, les arranger et les peaufiner afin d’obtenir un résultat impeccable. Utilisation commerciale libre de droits : Toute la musique est originale et protégée par le droit d’auteur, adaptée à la fois aux plateformes de réseaux sociaux et aux services de streaming musical.

Qui peut en bénéficier ?

Créateurs de médias sociaux : Générez rapidement des pistes musicales d’accompagnement pour vos contenus, y compris les publicités ou les publications sponsorisées, afin d’améliorer leur qualité et leur impact.

Générez rapidement des pistes musicales d’accompagnement pour vos contenus, y compris les publicités ou les publications sponsorisées, afin d’améliorer leur qualité et leur impact. Producteurs indépendants : Idéal pour les courts métrages, les animations indépendantes ou les projets créatifs, Loudly propose des outils de création musicale ainsi que des outils pour mixer et peaufiner vos morceaux.

Idéal pour les courts métrages, les animations indépendantes ou les projets créatifs, Loudly propose des outils de création musicale ainsi que des outils pour mixer et peaufiner vos morceaux. Amateurs de musique : Que vous ayez suivi une formation officielle ou non, Loudly permet à toute personne ayant des idées ou de l’inspiration musicale de créer des compositions originales.

AI Song Maker

AI Song Maker ne nécessite aucune opération complexe ni aucune expérience professionnelle. Il suffit aux utilisateurs de saisir une invite textuelle ou de coller leurs propres paroles pour que le système génère automatiquement des mélodies, des arrangements et des voix. En quelques minutes, vous pouvez écouter une chanson complète. En plus de créer de nouvelles œuvres à partir de zéro, la plateforme offre également des outils pratiques, tels que la suppression des voix de chansons existantes pour créer des instrumentaux ou l’extension de chansons afin de mieux répondre à vos besoins. Toute la musique générée peut être téléchargée dans plusieurs formats et est accompagnée de licences commerciales, garantissant une utilisation sûre dans le cadre de divers projets.

Caractéristiques principales

Paroles de la chanson : Entrez vos paroles, et AI Song Maker composera et générera une version vocale complète de la chanson. Vous pouvez même choisir la voix qui l’interprète.

Entrez vos paroles, et AI Song Maker composera et générera une version vocale complète de la chanson. Vous pouvez même choisir la voix qui l’interprète. Assistance lyrique : Que vous ayez besoin de raccourcir, d’allonger ou de compléter une idée de paroles, cet outil peut générer des paroles raffinées qui correspondent à votre concept.

Que vous ayez besoin de raccourcir, d’allonger ou de compléter une idée de paroles, cet outil peut générer des paroles raffinées qui correspondent à votre concept. Montage musical : Supprimez les voix pour créer des morceaux instrumentaux ou des pistes d’accompagnement pures, et prolongez les chansons pour former des compositions plus complètes.

Supprimez les voix pour créer des morceaux instrumentaux ou des pistes d’accompagnement pures, et prolongez les chansons pour former des compositions plus complètes. Exportation et licences : Téléchargez au format MP3, WAV et autres formats courants. Tous les droits appartiennent à l’utilisateur, et les morceaux sont autorisés à des fins commerciales.

Qui peut en bénéficier ?

Paroliers et compositeurs : Idéal pour ceux qui ont des idées et souhaitent les transformer en chansons complètes, ou peaufiner leurs paroles avec une qualité professionnelle.

Idéal pour ceux qui ont des idées et souhaitent les transformer en chansons complètes, ou peaufiner leurs paroles avec une qualité professionnelle. Petites équipes et projets : Idéal pour créer des musiques de fond ou des bandes sonores pour des jeux, des publicités ou des animations : abordable et rapide.

Idéal pour créer des musiques de fond ou des bandes sonores pour des jeux, des publicités ou des animations : abordable et rapide. Des musiciens passionnés : Parfait pour tous ceux qui sont passionnés par la création musicale, que ce soit pour le plaisir, pour s’entraîner ou pour s’exprimer personnellement.

Conclusion

Les outils de génération musicale basés sur l’IA transforment rapidement le paysage de la création musicale. Autrefois, la composition musicale était souvent soumise à des obstacles importants, nécessitant des connaissances techniques solides, un équipement coûteux et des cycles de production longs. Aujourd’hui, l’IA a considérablement réduit ces obstacles, faisant de la création musicale une compétence accessible à tous.

Un générateur de musique IA performant offre généralement plusieurs qualités essentielles : facilité d’utilisation, fonctionnalités polyvalentes, adaptabilité à différents types d’utilisateurs et licence claire pour les applications commerciales. Le choix de l’outil approprié dépend en grande partie de votre cas d’utilisation et de vos besoins créatifs. Pour les mélomanes qui souhaitent simplement créer rapidement, la plupart des générateurs de musique IA actuels suffiront. Pour les producteurs indépendants ou les musiciens professionnels qui ont besoin de fonctionnalités avancées, il est préférable de choisir des plateformes qui incluent des fonctions de niveau supérieur telles que le mastering ou la composition MIDI.

En fin de compte, l’IA a permis à tout le monde de créer de la musique. La véritable clé réside dans le choix du bon outil, celui qui vous permettra de concrétiser votre vision créative.