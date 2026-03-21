Documentaire

Wu Jing, jeune chinoise de 28 ans devenue aveugle peu après la naissance, est flûtiste professionnelle, mais flûtiste soliste. Son rêve le plus cher : jouer dans un orchestre de grande renommée. Mais comment s’intégrer dans un ensemble symphonique sans pouvoir suivre son chef d’orchestre ?

Grâce aux miracles de la technologie, à des inventeurs passionnés et aussi à la détermination inébranlable de la jeune femme, le rêve de Wu Jing va devenir réalité.

Raconté à la première personne, ce film suit au plus près Wu Jing, ses doutes, ses espoirs, son combat contre son handicap durant les deux années nécessaires à la mise au point de la technologie qui fera d’elle la première musicienne visuellement déficiente à jouer dans un orchestre philharmonique, celui de Stockholm , la ville où elle réside désormais.

Documentaire : Wu Jing , flûtiste 2.0 (2016)

Un documentaire de Lotta Hellman

