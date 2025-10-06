Podcast

Pop star au-delà des modes, reconnu par les plus grands – tant John Lennon que Bob Dylan – mais souvent déprécié par la critique rock, ses accoutrements improbables sur scène, ne l’ont pas aidé ; le chanteur, pianiste et compositeur britannique n’en a pas moins signé une incroyable lignée de tubes et de classiques de la fin des années 60 aux années 2020. Elton John est né Reginald Kenneth Dwight le 25 mars 1947 à Pinner au nord-ouest de Londres. Une cité où il a suivi ses études jusqu’à 17 ans avant de se consacrer complètement à la musique, une passion qu’il cultive depuis l’enfance. Car c’est un fait, le petit Reginald était un vrai prodige et c’est en jouant sur le piano de sa grand-mère maternelle, qui s’est beaucoup occupé de lui, que, comme il le dira, « la musique est entrée en lui ». Certes, les airs et les mélodies ont toujours été très présents chez les Dwight : les parents de Reginald (futur Elton) achetaient beaucoup de disques d’artistes à la mode (c’est sa mère qui lui fera découvrir Elvis Presley) et son père, capitaine de la Royal Air Force, fut trompettiste dans un big band semi-professionnel qui jouait pour l’armée. Mais Reginald, doté d’un véritable don, s’est très vite montré capable de jouer d’oreille certains morceaux classiques, comme la mélodie de « La Valse des Patineurs » d’Émile Waldteufel. Dans un tout autre genre, Reginald n’a pas dix ans quand il régale sa famille et ses camarades d’envolée plus rock’n’roll à la manière de Jerry Lee Lewis…