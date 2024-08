Documentaire

Peu de groupe incarne le pop metal comme Bon Jovi. En mêlant la force du son de Def Leppard à des mélodies plus pop, le groupe du New Jersey est devenu le véritable symbole du rock des années 80. C’est en juillet 1982 que Jon Bongiovi décroche son 1er contrat après avoir été découvert grâce à son titre Runaway. Il fonde le groupe la même année. La machine est alors lancée est alors lancée et tout s’enchaîne très vite car leur musique s’adapte progressivement à tous les publics. C’est depuis cette période que Bon Jovi est surnommé « le groupe à tubes ». Dans cette vidéo, nous entrons dans l’univers d’un des plus mémorables groupes de hard rock de tous les temps. Au travers d’interviews exclusives et d’extraits de concerts ou de clips, les fans de ce groupe légendaire trouveront un hommage digne du talent de ces musiciens.