Documentaire

Parmi tous les sports qui ont eu du succès en Nouvelle-Calédonie, l’athlétisme et le cricket restent en tête des plus populaires. Leurs deux histoires évoluent parallèlement, chacune révélant des grands noms dans leur discipline. Le cricket a commencé en 1908, mais s’est vraiment popularisé en 1946, avec l’abrogation du code de l’indigénat. Dans les années 1970, il s’exporte en Province Sud, et les premiers stades naissent avec la compétition de 1981. C’est aussi leur portée sociale qui est importante. L’athlétisme prend de l’ampleur dans les années 50, Paul Poaniewa et Otilio D’Almeida racontent leurs entraînements, leurs carrières. Les règles du cricket se sont inspirées du cricket anglais mais ne sont pas les mêmes pour autant. Adèle Luewadria raconte ces subtilités, et partage ses souvenirs. De par son histoire, ce sport a trouvé son chemin, a été approprié par le peuple kanak, en faisant un symbole. En athlétisme, grâce aux Jeux Pacifique, puis aux Jeux Olympique, ce sport a permis de faire reconnaitre les talents des habitants de la Nouvelle-Calédonie aux yeux de la France.