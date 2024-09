Documentaire

Comptant parmi les plus hauts dignitaires nazis, Heinrich Himmler, chef des SS et de la police allemande mais aussi ministre de l’Intérieur du Reich, porte sans aucun doute l’une des plus lourdes responsabilités dans les massacres de masse perpétrés au cours de la Seconde Guerre mondiale. La Gestapo, mais également les camps de concentration et d’extermination dépendaient directement de son autorité. Des archives, des documents sonores et des témoignages permettent d’en savoir davantage sur sa personnalité.