Figure féministe et syndicale au Québec, Monique Simard s’est retrouvée au cœur du massacre de l’École Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, puisque le tueur l’avait placée sur sa « kill list ». Au micro de David Carzon, elle revient sur ce premier attentat masculiniste de l’histoire et raconte l’après-coup : les silences, les reculs, mais aussi la force du collectif. Un témoignage nécessaire et puissant.

Programme B est un podcast de Binge Audio présenté par Thomas Rozec. Cet épisode a été produit en juillet 2019 dans les studios de Binge Audio (Paris, 19e). Réalisation : Solène Moulin et Paul Bertiaux. Production et édition : Lorraine Besse et Charlotte Baix. Générique : François Clos et Thibault Lefranc. Identité graphique : Sébastien Brothier et Thomas Steffen (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles.

Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite (https://www.audiomeans.fr/politique-de-confidentialite) pour plus d’informations.