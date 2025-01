Documentaire

Depuis 1995, les États-Unis ont commencé à déclassifier des milliers de documents secrets datant de plus de 25 ans. Parmi eux, des archives secrètes du Département d’État, de la CIA, du Pentagone et même des papiers personnels des présidents américains. Ces documents jettent une lumière nouvelle sur l’affrontement clandestin qui a opposé l’administration américaine au général de Gaulle.

Pendant des années, l’Amérique a comploté en coulisses pour affaiblir de Gaulle, un adversaire redoutable, à la fois sur le plan diplomatique et stratégique. À travers des documents sensibles et des échanges secrets, une opération de déstabilisation, insidieuse et bien orchestrée, se déploie. Croisant ces révélations avec les archives françaises du Quai d’Orsay et du Deuxième Bureau, le film met au jour les véritables enjeux de cette lutte dissimulée, où chaque décision pouvait changer le cours de l’histoire. Une confrontation inédite, où secrets, manipulations et trahisons s’entrelacent.

Réalisateur : Patrick Jeudy