Podcast

« On me reproche de ne pas m’intéresser à l’économie alors que j’y consacre plus de la moitié de mon temps » Cette phrase du général de Gaulle dit, s’il en est, l’importance qu’il accordait autant au secteur économique qu’à l’industrie en général. Sa vision va même bien au-delà puisqu’elle inclut une politique sociale et éducative. De Gaulle, en quelque sorte, entretenait une vision holistique du bien commun. Tout en héritant de la IVe République, la Ve République ouvre une nouvelle ère, qui ne sera pas exempte d’échecs, mais aussi de paradoxes ou voire de contradictions qui s’exprimeront dans la rue en 1968.