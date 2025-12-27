Podcast

Année charnière de la seconde moitié du XXᵉ siècle, 1979 concentre une série de ruptures qui redéfinissent durablement l’ordre mondial. Derrière les images familières – révolution islamique en Iran, arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, première visite de Jean-Paul II en Pologne – se dessine un moment où basculent les équilibres politiques, idéologiques et culturels du temps. Avec 1979. Le grand basculement du monde, Brice Couturier propose une lecture claire et vivante de cette année décisive.

En explorant aussi bien les bouleversements géopolitiques que les transformations des mentalités, il éclaire la montée des droits humains, l’émergence d’un individu hédoniste en Occident, le déclin des grands récits idéologiques et l’affirmation d’un nouveau contexte international marqué par la mondialisation naissante. De Téhéran à Pékin, de Londres à Washington, l’ouvrage démêle le fil des événements et restitue la cohérence d’un moment qui façonne encore notre présent.