Mercredi 13 mai 1981. Sur la place Saint-Pierre, à Rome, des milliers de fidèles assistent à l’audience hebdomadaire de Jean-Paul II. À 17 heures, le souverain pontife se prête au bain de foule et bénit l’assistance. Des coups de feu retentissent et le pape s’effondre. Il est 17 heures 19. L’un des deux tireurs parvient à s’enfuir, l’autre est retenu de force par une religieuse puis plaqué au sol par un policier en civil. Il est turc et s’appelle Mehmet Ali Agça. Qui avait intérêt à assassiner ce page si populaire ? Comment l’attentat a-t-il été organisé ?

Avec la participation de Franco Bucarelli, journaliste ; Bruno Bartoloni, journaliste ; Stanislaw Dziwisz, cardinal, ancien secrétaire de Jean-Paul II ; Renato Buzzonetti, médecin personnel de Jean-Paul II ; Arturo Mari, photographe officiel de Jean-Paul II ; Wlodzimierz Redzioch, témoin de l’attentat ; Lindano Marchionne, policier antiterroriste ; Ilario Martella, juge d’instruction.

Présentation : Franck Ferrand.

Un documentaire de Christian Huleu, Nicolas Druet (France, 2016)