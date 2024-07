Documentaire

Comment, de 1977 à 1994, Totò Riina a régné par le sang et la terreur sur la mafia sicilienne. Un récit implacable, fondé sur le témoignage de quelques uns de ses hommes et de ceux qui les ont combattus, une réalisation de Mosco Levi Boucault. Premier volet. Des origines – ces hommes de main chargés par l’aristocratie sicilienne de surveiller les paysans travaillant ses terres – à la « guerre de mafia » qui, de 1979 à 1982, a vu les hommes de Totò Riina, dit la « Belva », le fauve, chef depuis cinq ans du clan de Corleone, bourgade proche de Palerme, décimer les familles rivales pour prendre le contrôle de Cosa Nostra, cette première partie retrace l’ascension d’un « pur criminel », selon le mot de l’un de ses proches. Né en 1930 au sein d’une famille de paysans pauvres, Riina perd son père à 13 ans, commet son premier meurtre à 19, et, sept ans plus tard, libéré de prison, entame une vie de violence sans précédent. Documentaire de Mosco Levi Boucault disponible jusqu’au 06/11/2021