Documentaire



Cette seconde partie est consacrée à la course contre la montre entamée au lendemain de la première attaque en1993. Elle explore également le grand mystère de 2001 : plus d’un an avant les attaques, la CIA surveillait deux des futurs pirates de l’air qui prévoyaient de se rendre aux États-Unis et s’efforçait de cacher cette information au FBI. Le film reconstitue, élément par élément, le puzzle de la traque d’Al-Qaida, mettant en lumière les occasions ratées qui, tel un engrenage fatal, ont mené inéluctablement au matin tragique de 2001.

Les routes de la terreur – EP 2

Un documentaire de Jean-Christophe Klotz

Scénario : Fabrizio Calvi et Denis Poncet