Documentaire

Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, ses sites touristiques sont parmi les plus visités de France. Le Museum national d’histoires naturelles a sous sa houlette 3 parcs : le célèbre zoo de Vincennes, la prestigieuse Ménagerie du jardin des Plantes et plus au Sud, la discrète réserve zoologique de la Haute Touche. L’an dernier, l’État a attribué 43 millions d’euros de subventions aux équipes. Leur mission de service publique : lutter contre l’extinction des espèces. A Vincennes, Anaïs, soigneuse, doit faire se reproduire un couple de pumas qui fait des étincelles… ! Hélène, elle, est en charge des jaguars. Elle s’apprête à vivre l’un des plus grands moments de sa carrière ! A la réserve de la Haute Touche, Yann Locatelli est le spécialiste de la PMA pour animaux en voie de disparition. Pour faire naître des petits, le scientifique tente des expériences étonnantes.

Un documentaire de Denis Einaudi, Romain Perrot