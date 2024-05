Documentaire

D’un océan à l’autre, le film suit les communautés du quartier chinois qui résistent aux pressions qui s’exercent autour d’elles. Qu’il s’agisse de la construction de la plus grande prison verticale du monde à New York, de la lutte de Montréal contre les promoteurs qui engloutissent le bloc le plus historique de son quartier chinois, des chaînes de grandes surfaces et des forces d’embourgeoisement qui déplacent la communauté de Toronto, ou d’une entreprise du quartier chinois de Vancouver qui tient bon, le film révèle comment le quartier chinois est à la fois une doublure pour d’autres communautés qui ont été rayées de la carte de la ville, et un modèle pour les quartiers inclusifs et résilients de l’avenir.

Disponible jusqu’au 14/10/2024