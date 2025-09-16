Conférence

L’artisanat, qui s’est développé en Corée au long des siècles, a produit dans de multiples domaines (joaillerie, céramique, maedup, etc.) des objets d’une grande beauté et occupe une place de choix dans le patrimoine culturel coréen. Même s’il n’en a pas toujours été ainsi, cette longue tradition a permis d’établir en Corée, ces dernières années, un lien fort et fécond entre industrie et artisanat. Ce lien constitue aujourd’hui une des caractéristiques marquantes de l’économie coréenne, les entreprises aux technologies les plus pointues n’hésitant pas en effet à faire appel aux métiers d’art.

De nos jours, l’artisanat d’art coréen se porte mieux que jamais. Quels ont été le rôle et l’importance des pouvoirs publics dans ce processus visant à valoriser l’artisanat et à en faire une filière économique à part entière ? Comment est-on parvenu en Corée à adapter la riche tradition artisanale aux exigences du monde moderne et à établir ce lien entre passé et présent ? Et quelles sont actuellement les principales caractéristiques de l’artisanat coréen contemporain ?