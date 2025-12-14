Des événements de Saint-Bernard (occupation d’une église par des sans-papiers) jusqu’au congrès de la Ligue communiste révolutionnaire, parti politique dont il est la figure emblématique depuis 30 ans, l’auteur a suivi Alain Krivine dans toutes ses activités pendant environ 3 mois. Au-delà du personnage de l’ancien leader de mai 68, c’est le portrait d’une nouvelle génération de militants politiques et associatifs qui se dessine, dans le quotidien de la lutte et de la réflexion qu’ils mènent sur notre société en crise. Le film, sans être militant, sans prendre parti, essaie de regarder et de comprendre ces jeunes gens rentrés en politique par rejet de leur environnement.
Un documentaire de Aubin Hellot