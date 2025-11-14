Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Qatar : conquérir le monde en quatre leçons Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...

Podcast La réserve mondiale de semences du Svalbard « L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...

Documentaire Kenya, la résistance des Massaï – Un jeune chef pour un grand défi Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...

Documentaire Ils travaillent dans le désert pour 2€ par jour En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+

Documentaire Le BAC en France : entre stress, découragement, et soulagement Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...

Documentaire Tunisie : un Ehpad dans un hôtel de luxe Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...

Documentaire Corée du Nord : la chasse aux fugitifs En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est...

Documentaire Pas d’eau potable La mobilisation de femmes dans un petit village de Roumanie pour tenter d’améliorer la qualité de l’eau, particulièrement alarmante...

Documentaire À la poursuite de milliardaires philanthropes Pourquoi les hyper-riches donnent-ils une partie de leur argent ? Au cours de 2 années, Jean-Luc Leon accompagne trois...

Conférence La nuit chez les autres : les Inuit du Haut Arctique canadien À la différence des autres populations de la planète, celles installées au-delà du cercle arctique doivent composer avec une...

Documentaire Pékin : la chasse aux pauvres Pékin peaufine l’objectif de son plan quinquennal : réduire la population de la ville de 15 % d’ici à...

Documentaire La Colombie invisible « Le président Santos inaugure au champagne un méga-projet transnational, pendant qu’a quelques mètres, des enfants meurent, déplacés par les...

Documentaire Le fight club des grands-mères En périphérie de la capitale du Kenya, des femmes âgées, les «shu-shu» comme on les appelle, vivent constamment dans...

Documentaire Brésil, le grand bond en arrière Le 17 avril 2016, au Brésil, le vote de la Chambre des députés pour la mise en accusation de...

Documentaire Afghanistan : une féministe face aux talibans Fawzia Koofi est une femme d’exception. Seule femme cheffe de parti politique en Afghanistan, elle est aussi la première...

Documentaire Liban : Beyrouth, l’enquête impossible Les autorités avaient promis une enquête éclair, mais la version officielle ne satisfait personne : pour le gouvernement, la cargaison...

Documentaire Cymbales à Istanbul, réfugiés syriens au théâtre, Byblos au Liban A Istanbul, vous découvrirez la fabrication artisanale des cymbales. A Paris, deux réfugiés syriens racontent leur histoire sur une...