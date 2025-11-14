Pas de cours, pas de professeurs, des élèves qui se corrigent entre eux, et une école ouverte 7 jours...
Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...
« L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...
Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...
En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+
Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...
Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...
En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est...
La mobilisation de femmes dans un petit village de Roumanie pour tenter d’améliorer la qualité de l’eau, particulièrement alarmante...
Pourquoi les hyper-riches donnent-ils une partie de leur argent ? Au cours de 2 années, Jean-Luc Leon accompagne trois...
Qu’est ce qui détruit les hommes dans le monde de l’entreprise, jusqu’à pousser certains à commettre l’irréparable ? Et...
À la différence des autres populations de la planète, celles installées au-delà du cercle arctique doivent composer avec une...
Pékin peaufine l’objectif de son plan quinquennal : réduire la population de la ville de 15 % d’ici à...
« Le président Santos inaugure au champagne un méga-projet transnational, pendant qu’a quelques mètres, des enfants meurent, déplacés par les...
En périphérie de la capitale du Kenya, des femmes âgées, les «shu-shu» comme on les appelle, vivent constamment dans...
Le 17 avril 2016, au Brésil, le vote de la Chambre des députés pour la mise en accusation de...
Fawzia Koofi est une femme d’exception. Seule femme cheffe de parti politique en Afghanistan, elle est aussi la première...
Les autorités avaient promis une enquête éclair, mais la version officielle ne satisfait personne : pour le gouvernement, la cargaison...
A Istanbul, vous découvrirez la fabrication artisanale des cymbales. A Paris, deux réfugiés syriens racontent leur histoire sur une...
L’image est révoltante : littéralement cassées en deux, elles transportent d’énormes ballots de marchandises pouvant peser jusqu’à 80 kilos....
