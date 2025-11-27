Documentaire

Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur vie était mise en péril. Elles s’allient pour porter plainte contre l’Etat du Texas, ce film raconte leur combat.

Depuis l’arrêt « Dobbs v. Jackson » du 24 juin 2022, annulant le caractère constitutionnel du droit à l’avortement acquis à la suite du procès « Roe v. Wade » de 1973, les lois anti-IVG se sont implacablement durcies dans certains États américains. Au Texas, sous l’influence de législateurs particulièrement réactionnaires, le phénomène a même débuté un an plus tôt. Dans le cabinet de l’avocate Molly Duane, spécialisée dans le droit relatif à la reproduction et à la santé procréative, les plaintes arrivent par dizaines. Parmi celles-ci, le cas d’Amanda Zurawski, une femme qui s’est vu refuser un avortement thérapeutique alors que son fœtus était condamné et qu’elle encourait un haut risque de septicémie, après avoir perdu les eaux à dix-huit semaines de grossesse. La détermination d’Amanda Zurawski et la clarté de son discours dans les médias poussent d’autres femmes à la rejoindre dans sa volonté de porter l’affaire en justice. Parmi elles, Samantha Casiano, contrainte de donner naissance à un bébé atteint d’une anencéphalie incurable, et Austin Dennard, gynécologue, qui a dû se rendre dans un autre État pour avorter, après avoir elle aussi appris que son fœtus n’était pas viable. Avec leur combative avocate, les plaignantes, auxquelles la juge Jessica Mangrum a accordé le droit à un procès, se préparent activement à témoigner devant le tribunal d’Austin. Mais le combat ne fait que commencer…

Moment historique

« J’ai honte d’être texane », confie la mère d’Austin Dennard en constatant quel traumatisme sa fille a enduré. Celle d’Amanda Zurawski, elle, affirme qu’elle ne votera plus jamais pour les républicains. Si le « procès Zurawski », très médiatisé aux États-Unis, a fait bouger certaines lignes, la levée de boucliers qu’il a également provoquée invite cependant à douter d’une victoire prochaine. Pour l’heure, le parquet du Texas a donné aux plaignantes une fin de non-recevoir, rejetant la faute sur les médecins – ce sont eux qu’elles auraient dû poursuivre, et non l’État. L’affaire marque cependant un moment historique et ouvre la voie à de futurs procès, comme le laissent présager les plaintes qui continuent d’affluer dans le cabinet de Molly Duane. Navigant avec fluidité entre l’intimité des scènes familiales et la froide objectivité des confrontations judiciaires, ce documentaire (coproduit notamment par Hillary Clinton et l’actrice Jennifer Lawrence) rend hommage au courage de ces femmes déterminées à changer à nouveau l’histoire. À l’instar de Sexe faible, l’Amérique en guerre contre ses femmes, il témoigne du visage implacable de la réaction idéologique à l’œuvre aux États-Unis depuis la première élection de Donald Trump.

Documentaire de Maisie Crow (États-Unis, 2024, 94mn)