Conférence

La question des ressources est centrale pour les peuples nomades et guide leurs déplacements. Leur rapport à leur environnement façonne les relations entre les humains et les animaux, qui forment une communauté nomade. Des populations sédentaires ont quitté l’agriculture pour devenir éleveurs nomades pour des raisons de changements climatiques ou économiques… ou plus étonnamment pour des questions de prestige !

Si la valeur sociale du pastoralisme nomade est démontrée, explorons les symboles identitaires forts à travers différents exemples culturels : depuis l’Afrique, en passant par le Moyen-Orient jusqu’en Mongolie. Existe-t-il des points de convergence entre les populations nomades contemporaines et plus anciennes ?