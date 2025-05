Documentaire

Ils veulent un monde sans état mais pas sans gouvernement, sans impôts, sans retraites, sans sécurité sociale, sans écoles ou presque, un monde où l’on pourrait se balader seins nus, fumer du hash et conduire sans ceinture… un monde fondé sur la liberté individuelle, libre de toute contrainte, comme au temps du Far West. Ce monde, il existe, c’est celui des libertariens, qui réunit aux Etats-Unis sous la même bannière, des fumeurs de joints et des membres des Tea Party. Leur credo : vivre libre et mourir, une variante du 68tard « interdit d’interdire ».