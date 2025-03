Article

La sécurité énergétique est un enjeu majeur pour l’Union européenne (UE), en particulier dans un contexte mondial de fluctuations géopolitiques et économiques. Bien que le bloc européen ait intensifié ses efforts pour diversifier ses sources d’énergie et augmenter sa production interne, une grande partie de sa consommation énergétique dépend encore des importations. Mais quels sont les pays qui importent le plus d’énergie au sein de l’Europe des 28? Et comment cela affecte-t-il leurs économies et leurs politiques énergétiques? Nous analysons ci-dessous ce paysage complexe en détail.

Pays les plus dépendants sur le plan énergétique

Selon des données récentes, l’UE est un importateur net d’énergie, avec environ 58 % de son énergie disponible provenant de l’extérieur de ses frontières en 2020. Cependant, cette dépendance n’est pas uniforme dans tous les États membres. Des pays comme Malte, le Luxembourg et Chypre affichent une dépendance énergétique proche de 100 %, important presque la totalité de leur énergie. En revanche, des nations comme l’Estonie et la Suède présentent une dépendance nettement moindre grâce à leur production interne et à l’utilisation de sources renouvelables.

D’autre part, l’Italie et l’Espagne se distinguent également par leur forte dépendance aux importations, notamment en gaz naturel et en pétrole. Dans le cas de l’Italie, le manque de ressources énergétiques nationales et une forte demande l’ont poussée à chercher des alternatives sur le marché mondial. Quant à l’Espagne, malgré sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables, elle reste dépendante d’un fournisseur d’energie externe pour répondre à sa consommation.

À l’inverse, des pays comme l’Estonie et la Suède affichent une moindre dépendance énergétique grâce à leurs ressources naturelles et à l’utilisation d’énergies renouvelables. Par exemple, l’Estonie utilise le schiste bitumineux comme source d’énergie locale, tandis que la Suède a considérablement investi dans l’énergie hydroélectrique et nucléaire, réduisant ainsi son besoin d’importations.

Principaux fournisseurs d’énergie de l’UE

La diversification des fournisseurs est essentielle pour garantir la sécurité énergétique de l’Union européenne. Historiquement, la Russie a été un fournisseur clé pour l’Europe, notamment en ce qui concerne le gaz naturel. Cependant, l’invasion de l’Ukraine en 2022 et les sanctions internationales ont conduit l’UE à réduire sa dépendance aux sources russes.

En effet, la part du gaz russe dans les importations de l’UE est passée de 45 % en 2021 à 18 % en juin 2024. Cette baisse reflète les efforts de l’Union européenne pour diversifier ses sources d’énergie.

Actuellement, les États-Unis se sont imposés comme le principal fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) pour l’UE, représentant 47,4 % des importations totales, tandis que la Norvège fournit 46,6 % du gaz naturel consommé dans la région. Malgré cette diversification, la Russie conserve une part de 17,3 % dans les approvisionnements en gaz naturel et de 17,7 % en GNL.

En ce qui concerne le pétrole, les États-Unis sont également le principal fournisseur, fournissant 17,1 % des huiles de pétrole importées par l’UE. D’autres pays fournisseurs importants incluent l’Arabie Saoudite, le Nigéria et la Norvège.

Impact de la dépendance énergétique sur les politiques nationales

La forte dépendance aux importations énergétiques influence directement les politiques nationales des États membres de l’UE, conditionnant leurs décisions économiques et diplomatiques.

L’Allemagne est un exemple clair de la manière dont la dépendance énergétique peut affecter la politique interne et externe d’un pays. Historiquement, l’Allemagne a largement dépendu du gaz russe pour répondre à sa demande énergétique, ce qui l’a placée dans une position vulnérable face aux fluctuations de l’approvisionnement. La crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine a déclenché des débats internes sur la relation avec la Russie et l’avenir de l’énergie nucléaire dans le pays. Cette situation a été exploitée par des partis politiques comme Alternative für Deutschland (AfD), qui plaident pour le maintien de relations amicales avec la Russie, en arguant que les sanctions nuisent à l’approvisionnement énergétique allemand.

Dans le sud de l’Europe, l’Espagne est également confrontée à des défis liés à sa dépendance énergétique. Bien qu’elle soit un leader dans la production d’énergie renouvelable dans la région, le pays reste vulnérable aux fluctuations du marché du gaz. En 2024, l’Espagne a été le deuxième pays de l’UE à importer le plus de GNL de Russie, juste après la France. Cela a conduit l’Espagne à renforcer ses politiques de diversification énergétique et à accroître les investissements dans les énergies propres, telles que le solaire et l’éolien, pour réduire sa dépendance aux sources externes.

La dépendance énergétique dans l’UE est un défi complexe qui varie selon les États membres. Alors que certains pays importent presque la totalité de leur énergie, d’autres ont réussi à réduire leur dépendance grâce à la production interne et à l’adoption de sources renouvelables. La diversification des fournisseurs et l’investissement dans les énergies propres apparaissent comme des stratégies clés pour garantir la sécurité énergétique et la durabilité à long terme dans la région.