Conférence

À la différence des autres populations de la planète, celles installées au-delà du cercle arctique doivent composer avec une réalité physique particulière : l’alternance obscurité/lumière n’y est pas systématiquement circadienne, comme à nos latitudes, mais saisonnière. Plusieurs mois par an, l’environnement baigne dans une obscurité continue (période centrée sur le solstice d’hiver) ou dans une lumière permanente (période centrée sur le solstice d’été). Dans un tel univers, on peut se demander ce que recouvre la notion de nuit au quotidien, lorsque les cycles jour/nuit et lumière/obscurité sont, sauf aux périodes équinoxiales, régulièrement déphasés. A-t-elle même encore un sens lorsque le soleil reste en permanence au dessus de l’horizon ? Dans cette conférence, nous verrons comment les Inuit des hautes latitudes conçoivent la nuit et comment ils la vivent, en particulier au niveau du cycle veille/sommeil, là encore bien différent de celui auquel nous sommes majoritairement accoutumés.