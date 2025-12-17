Leurs petites affaires aura coûté 70 000 emplois
Un documentaire de Amandine Chambelland
Depuis des semaines, des voix s’élèvent pour condamner les persécutions à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane du nord de...
Chaque jour, certaines personnes se sacrifient sans arrière-pensée pour une cause ou un voisin. Nos équipes vous emmènent découvrir...
Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?
Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...
Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...
En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...
Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...
Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...
Malgré la mort d’Alexeï Navalny, les dissidents russes poursuivent inlassablement leur combat pour la liberté : rencontre avec les...
Un jeune couple juif quitte la Pologne pour Israël dans l’espoir de vivre heureux en Terre sainte. Deux Israéliens...
La guerre est-elle vraiment de retour ou ne nous a-t-elle jamais quittés ? Entre fascination et refoulement, anesthésie collective...
Dans les pas d’un prêtre orthodoxe, à travers les steppes du sud de la Russie, où l’identité cosaque est...
C’est un confetti paradisiaque de 500 km2 au sud de la Thaïlande, d’ordinaire pris d’assaut par les touristes venus...
Auprès du peuple indigène munduruku, qui lutte pour sa survie en Amazonie, une édifiante immersion dans la tragédie de...
Une équipe de TF1 s’est rendue en République démocratique du Congo (RDC). À l’Est du pays, la violence atteint,...
Helge Hjelland a décidé de descendre le fleuve Niger sur toute sa longueur, de sa source à son embouchure....
Cette région pourrait être un paradis, mais elle est devenue un enfer. Au delta du Niger, une zone exploitée...
Chaque année 400 000 candidats à l’exil traversent le Mexique pour tenter de rejoindre le nord du pays et traverser illégalement...
Il sent bon le propre et la douceur de l’enfance. Emblème de Marseille, il est célèbre dans le monde...
Le mouvement Me Too a 5 ans. Beaucoup a changé durant cette demi-décennie. Mais avec la dénonciation des situations...
