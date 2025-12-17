Ressources Dans la même catégorie

Conférence Aung San Suu Kyi : une icône déchue ? Depuis des semaines, des voix s’élèvent pour condamner les persécutions à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane du nord de...

Documentaire Les héros du quotidien : l’enquête Chaque jour, certaines personnes se sacrifient sans arrière-pensée pour une cause ou un voisin. Nos équipes vous emmènent découvrir...

Documentaire 2050 : vivre sans pétrole Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?

Podcast C’est quoi ça, ACAB ? Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...

Documentaire Navalny, le survivant Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...

Documentaire Tadjikistan : l’islam sous surveillance En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...

Conférence Réfugiés climatiques : s’adapter avant de fuir Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...

Documentaire Année noire pour les PME Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...

Documentaire Des exilés russes contre Poutine Malgré la mort d’Alexeï Navalny, les dissidents russes poursuivent inlassablement leur combat pour la liberté : rencontre avec les...

Documentaire Trouver son bonheur en Israël ou en Europe ? Un jeune couple juif quitte la Pologne pour Israël dans l’espoir de vivre heureux en Terre sainte. Deux Israéliens...

Podcast Entre anesthésie et frénésie : notre rapport à la guerre aujourd’hui La guerre est-elle vraiment de retour ou ne nous a-t-elle jamais quittés ? Entre fascination et refoulement, anesthésie collective...

Documentaire Russie : la renaissance de l’identité cosaque Dans les pas d’un prêtre orthodoxe, à travers les steppes du sud de la Russie, où l’identité cosaque est...

Documentaire Thaïlande : Phuket, malade du tourisme C’est un confetti paradisiaque de 500 km2 au sud de la Thaïlande, d’ordinaire pris d’assaut par les touristes venus...

Documentaire Amazonie – Enquête au coeur des luttes indigènes Auprès du peuple indigène munduruku, qui lutte pour sa survie en Amazonie, une édifiante immersion dans la tragédie de...

Documentaire Niger, la croisière de tous les défis Helge Hjelland a décidé de descendre le fleuve Niger sur toute sa longueur, de sa source à son embouchure....

Documentaire Delta du Niger, la malédiction de l’or noir Cette région pourrait être un paradis, mais elle est devenue un enfer. Au delta du Niger, une zone exploitée...

Documentaire Mexique : La Bestia Chaque année 400 000 candidats à l’exil traversent le Mexique pour tenter de rejoindre le nord du pays et traverser illégalement...

Documentaire Savon de Marseille : comment reconnaître les contrefaçons ? Il sent bon le propre et la douceur de l’enfance. Emblème de Marseille, il est célèbre dans le monde...