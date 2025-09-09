Podcast

Qualifié de « plus grande crise humanitaire au monde » par les Nations Unies, le Soudan a été frappé d’un nouveau drame le dimanche 31 août 2025.

À Tarasin, à l’ouest du pays, un millier de civils sont morts à la suite d’un glissement de terrain massif. Une tragédie qui s’ajoute à une situation déjà catastrophique puisque la population souffre de la famine et des affres de la guerre civile. De surcroît, la difficile situation géographique et politique entrave les possibilités d’action humanitaire.