Documentaire Sibérie, le désert de glace | Les routes de l’impossible En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque année au même problème. L’été, leur village est...

Conférence Comment lutter contre la désinformation ? Le journalisme, par nature, constitue un rempart essentiel contre la désinformation, ce fléau insidieux qui menace les fondements mêmes...

Documentaire Les défis d‘une autre agriculture Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...

Documentaire Auprès de nos fermes Ce film de 52 minutes vous permettra de découvrir le riche patrimoine agricole et paysager de la Pévèle Carembault,...

Documentaire Immersion dans le château de 2000m² inspiré du célèbre conte de Charles Perrault Charles Perrault y aurait écrit son célèbre conte. Aujourd’hui, c’est le Duc de Blacas qui y réside quelques mois...

Documentaire Lactalis, au-dessus des lois ? Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...

Documentaire L’étonnant voyage du train flottant de bois dans les îles finlandaises Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....

Documentaire Le secret : des djihadistes québécois en Syrie Nous sommes en 2012. C’est le début du printemps arabe en Syrie et différents groupes s’opposent à Bachar Al-Assad....

Documentaire Estonie : pour une transition numérique réussie ! Aujourd’hui, l’économie digitale croît sept fois plus vite que le reste de l’économie. Mais devancée par la Chine et...

Documentaire Navalny, le survivant Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...

Documentaire Liban : la guerre du fioul Depuis quelques semaines, le Liban est paralysé. Le pays manque d’essence, de gaz, de mazout – indispensable pour produire...

Documentaire Des vies vendues À l´heure actuelle, environ 40 millions de personnes sont exploitées dans le monde. La plupart ont été vendus pour...

Article Rinat Akhmetov et Azovstal : ce qui attend la légendaire aciérie Avant que la Russie ne déclenche une guerre sanglante, Rinat Akhmetov était considéré comme l’homme d’affaires le plus riche...

Documentaire Génocide du Rwanda : des tueurs parmi nous ? En 1994, le Rwanda a vécu le génocide le plus rapide du XXe siècle : 800 000 tutsis massacrés en...

Documentaire Rwanda Site FR Après le génocide, le Rwanda est devenu l’un des pays les plus féministes au monde. Un documentaire de RTFrance

Documentaire Contre la crise, ces Français ont choisi le troc Dans le contexte actuel marqué par une crise économique généralisée et une diminution perceptible du pouvoir d’achat, de plus...

Documentaire Xavier Beulin : le sillon d’une vie C’est l’histoire d’un producteur de colza dans le Loiret devenu la personnalité la plus influente du monde agricole. Un...