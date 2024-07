Conférence

Dans une exposition, ne vous est-il jamais arrivé la sensation d’être regardé ? À travers les salles de Versailles les portraits multiplient les regards qui semblent parfois se poser sur nous. De regardeur nous devenons alors regardés. En tendant l’oreille les murmures de l’histoire bruissent et les souvenirs, les récits et les mémoires révèlent avec éclat la vie de ces personnages faits de couleurs et d’huile. Derrière le vernis écoutons-les, et comme par enchantement la parole est aux portraits. Une autre manière de visiter l’exposition s’offre à vous, celle des petites histoires derrière l’image officielle.