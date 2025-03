Documentaire

Au début du XXe siècle, un groupe d’artistes rebelles révolutionne la peinture en rejetant les conventions académiques et en libérant la couleur de toute contrainte. Maurice de Vlaminck, André Derain et Henri Matisse, autodidactes ou élèves indisciplinés, bouleversent l’ordre établi avec des toiles explosives. Inspirés par Van Gogh, l’art primitif et une vision anarchiste du monde, ils font éclater la lumière et le mouvement sur la toile. Le Fauvisme, qualifié de « peinture de fous », devient le cri d’une génération qui refuse la soumission artistique et sociale. Une tempête chromatique qui ne laissera personne indemne.

Réalisation : Valérie Manuel