Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et en attente d’un éventuel procès en Roumanie pour trafic d’êtres humains et viol. Et pourtant, cela ne l’empêche pas d’afficher des ambitions politiques, allant jusqu’à se voir au pouvoir en Grande-Bretagne, avec le soutien affiché d’Elon Musk. Retour sur une trajectoire qui en dit long sur notre époque.