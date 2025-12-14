Documentaire

Dans le cadre du documentaire « Brésil : les recettes du miracle » Hervé Chabalier, va donc à la rencontre de celles et de ceux qui ont contribué à ce succès.

De ce pays, vu de loin, on ne retient généralement que quelques images. Des surfeurs, des plages, la samba…. Derrière les clichés, l’autre Brésil. Celui de l’autosuffisance énergétique, celui de Lula, l’ouvrier syndicaliste devenu le sauveur de son pays, celui d’une économie qui attire tous les investisseurs d’un monde entier : une mutation silencieuse mais rapide.

L’histoire de ce miracle commence par un vrai programme social, qui a sauvé de l’extrême pauvreté, des millions de brésiliens. Son nom : la « Bolsa familia ». Un système d’aide sociale à destination d’une famille sur quatre dans le pays. Quelques dizaines d’euros en échange de l’inscription à l’école et de la vaccination des enfants. Succès immédiat. L’analphabétisme recule aujourd’hui chaque jour un peu plus au Brésil.

Ce miracle, c’est aussi une série de paris gagnés sur l’avenir : comme celui de l’investissement sur les biocarburants et l’éthanol… (…) ou du développement du crédit à la consommation à l’endroit d’une classe moyenne en pleine expansion. Comme celui, enfin, de la lente et périlleuse pacification des dangereuses favelas.

Première Diffusion le 6/3/2011

Un film de Alexis Marant, Marc Garmirian