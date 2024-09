Documentaire

Dans la région de Cuzco, ville des Andes péruviennes perchée à 4 500 mètres d’altitude, on cultive la pomme de terre depuis 8 000 ans. Gardant cette tradition bien vivace, les Indiens Quechua en cultivent pas moins de trois mille variétés différentes ! Pour préserver cette activité, les petits paysans se sont organisés en association. Leur objectif : léguer à la postérité leurs techniques ancestrales. Non contents de veiller sur le maintien des diverses variétés, ils travaillent à en développer de nouvelles, plus résistantes. Car le changement climatique se ressent jusque dans les Andes et menace régulièrement l’ensemble des récoltes.