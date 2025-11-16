Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...
Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle...
En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui...
Aux Pays-Bas, des milliers de femmes descendent dans la rue pour manifester contre les féminicides. À l’origine de ces...
En Birmanie, c’est bains de boues offerts pour tous les véhicules
Le début d’une culture skate au Sri Lanka ?
Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma
Pas de cours, pas de professeurs, des élèves qui se corrigent entre eux, et une école ouverte 7 jours...
Pendant plus d’un demi-siècle, la Birmanie a vécu repliée sur elle-même, coupée du monde extérieur par la volonté d’une...
Un voyage à travers l’Amérique post-Trump pour rencontrer des citoyens américains qui prônent le droit à la légitime défense...
L’un des effets de la guerre en Ukraine est l’augmentation des prix de l’énergie. D’où cette question : faut-il...
Ils vivent avec au quotidien, les collectionnent par milliers ou passent leur temps à les inventer…bienvenue dans l’univers des...
Marie-Claire Moraldo n’oubliera jamais le jour où elle a été excisée. « Ma famille m’avait annoncé que ce serait une fête...
Dans le Nord-Ouest de la Syrie, le variant Delta n’épargne pas les 4 millions d’habitants de la Province d’Idleb,...
Des milliers de Français choisissent chaque année de partir au pair en Angleterre, certains d’entre eux nous ont raconté...
L’hypermarché saisonnier de la Tranche-sur-Mer se prépare toute l’année à recevoir la population estivale qui va le prendre d’assaut...
Un groupe d’Indiens de l’ethnie des Dénés descend le cours de la rivière Nahanni, en passant par les chutes Victoria, jusqu’à leur destination finale, Fort Simpson, sur le fleuve Mackenzie....
Il y a 30 ans, Dubaï n’était encore qu’un désert. Aujourd’hui, c’est une mégalopole de trois millions d’habitants aux...
Ayez une meilleure compréhension des défis auxquels l’Égypte fait présentement face avec ce documentaire mettant en vedette l’amitié qui...
Au Bénin, l’homosexualité n’est pas criminalisée par la loi, mais elle ne bénéficie d’aucune reconnaissance légale non plus. De...
