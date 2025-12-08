En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison...
Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices. Pendant...
Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur Un documentaire...
Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...
Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...
Emilie, 32 ans, est assistante audioprothésiste. Mais depuis son divorce, cette maman de deux enfants ne peut plus compter...
Ils se baladent en pleine rue avec les poches remplies d’émeraudes
Il a travaillé pendant 32 ans et vit aujourd’hui à la rue
« Kaboul-Laon, un aller simple » est la rencontre entre des hommes et un territoire, celle des anciens interprètes afghans de...
En Zambie, les prisonniers en détention préventive – ou « prévenus » – sont souvent confrontés à un avenir incertain. William...
Comment finir une guerre raconte la fin du conflit armé au Pays basque du point de vue de militants...
L’histoire d’une communauté installée au milieu des montagnes du Pérou pour exploiter illégalement une mine d’or. Contrairement à la...
L’Etat, de plus en plus faible et décrédibilisé, manque de moyens humains et de matériels pour faire face la...
Face aux attaques par les missiles russes, les Ukrainiens et les Ukrainiennes n’ont souvent d’autre choix que de se...
C’est un paradis prisé par les touristes du monde entier. Ici, les musulmans adeptes du « smiling islam » se mêlent...
Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...
Dans cette ville chinoise à 8 millions d’habitants, les millionnaires ont peur… et s’entourent de gardes du corps, une...
Portrait de trois sages-femmes colombiennes qui se rendent quotidiennement au chevet de jeunes mamans isolées au plus profond de la...
Le film documentaire « Point de chute », Un documentaire réalisé par Laetitia Tura et Hélène Crouzillat et produit...
Quand on lit la mention « Made in Europe » sur l’étiquette d’un vêtement, on se dit qu’on peut l’acheter en toute...
