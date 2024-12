Documentaire

En 2019, lorsqu’un pianiste est filmé sur un ponton pour une série Netflix sud-coréenne, les habitants d’Iseltwald ne se doutent pas de la catastrophe qui les attend. Depuis, la scène a fait le tour du monde, et ce pittoresque village de pêcheurs perdu au coeur des montagnes est désormais envahi par les touristes venus des quatre coins du globe.

Dans la file d’attente menant au ponton d’Iseltwald, en Suisse, Mike Lagrisola est sur le point de réaliser l’un de ses rêves. Car Mike compte parmi les fans de « Crash Landing on You », une série Netflix tournée dans l’Oberland bernois qui a entraîné, dès la fin de la pandémie, un déferlement de visiteurs internationaux dans le petit village. Une scène de piano filmée sur un ponton, en particulier, est responsable de l’invasion d’Iseltwald par ces hordes de touristes, majoritairement asiatiques. Les habitants sont en colère : les visiteurs de courte durée viennent uniquement pour prendre une photo qu’ils postent sur Instagram et ne laissent derrière eux que leurs déchets. En réaction, la commune a fait installer un portique devant le ponton, qui peut être franchi par les touristes contre la somme de cinq francs suisses.

Phénomène mondial, le tourisme de courte durée suscite un mécontentement croissant en Suisse. La colère gronde notamment dans le village bucolique de Lauterbrunnen, où les visiteurs affluent chaque jour par milliers. Ils ne restent sur place que quelques minutes, le temps de prendre un cliché de la superbe cascade – allant parfois jusqu’à s’introduire dans les logements pour passer aux toilettes ou se photographier dans le cimetière. Entre touristes et habitants du village alpin, les différences culturelles créent ainsi de véritables frictions.

« ARTE Regards » accompagne Mike Lagrisola et sa famille lors d’une visite guidée sur les traces de la série Netflix, révélant les tensions croissantes qui agitent et divisent la Suisse face aux chiffres records du tourisme.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

Disponible jusqu’au 11/12/2025