Documentaire



Aux États-Unis, il est une coutume que les cow-boys ont imposée à coups d’éperons et de revolver : la chasse à l’homme contre une poignée de billets verts. Cette coutume a traversé les siècles, c’est aujourd’hui devenu un business. « Wanted » : ce genre de posters se retrouve désormais partout. On y propose de l’argent, beaucoup d’argent parfois, contre la tête d’un criminel. Dans la noble cause de la lutte contre le crime, tous les moyens sont bons : délinquant ou terroriste, tout le monde a un prix… Forte de son succès dans ses frontières, l’Amérique a exporté son système à l’international. À l’étranger, les Américains achètent des pleines pages de journaux, diffusent des spots télévisés ou bombardent même des villages d’affichettes par hélicoptère, promettant de fortes primes en l’échange de terroristes ou de criminels. Aux Philippines, l’ambassadeur américain donne des valises d’argent à des indics méritants sous l’œil des caméras !

Revers de la médaille : en Afghanistan, des milliers d’innocents ont été livrés aux Américains par des chefs de tribus, des truands ou des chasseurs de primes locaux, pour 5 000 ou 10 000 dollars la tête. En conséquence, 90% des prisonniers de Guantanamo, livrés par des escrocs, n’auraient aucun lien direct avec Al Qaïda ! Le film part de l’exemple américain, où l’on voit des citoyens profiter outrageusement de ce système de primes pour se remplir les poches en dénonçant des délinquants. La caméra a suivi des agents du FBI, des policiers, des chasseurs de primes, des présentateurs télés spécialisés dans l’appel au public – contre rémunération – pour lutter contre le crime. Le film explique ensuite comment les Américains ont exporté ce système en Afghanistan, ou aux Philippines, et toutes les dérives qui s’ensuivent.

Des membres de la CIA, des experts, des talibans et des commandos sont interviewés, sur fond d’images spectaculaires. « Wanted » est une enquête de terrain palpitante qui décortique tout un système basé sur l’appât financier, et en dénonce son fonctionnement.



Un documentaire de Olivier Pighetti