Conférence

Le monde traverse des crises de natures diverses : écologique, sanitaire, énergétique, démocratique, sociale avec la progression des inégalités, humanitaires en zones de conflits, frumentaires dans les régions de sécheresse. Quel est le rôle des sciences sociales dans ce contexte ? Elles peuvent aider à comprendre ces crises et même à y apporter des solutions, mais elles doivent aussi interroger le langage de la crise, en montrant le décalage entre la réalité et sa représentation – discours de crise ne correspondant pas à une situation critique, comme pour les migrants et les réfugiés, situation critique non reconnue en termes de crise, s’agissant de l’inflation punitive et de la surpopulation carcérale. Désigner ou ignorer une crise a ainsi des conséquences politiques importantes, que chercheuses et chercheurs éclairent de leurs recherches empiriques et leurs analyses théoriques. À partir d’exemples contemporains, la leçon apportera une réflexion nécessaire à toute citoyenne et tout citoyen.

Par Didier Fassin.