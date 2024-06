Documentaire

A l’heure où les combats font rage, où les victimes s’accumulent, des dizaines de milliers de femmes devenues veuves vivent une autre terrible épreuve : survivre à l’isolement dans lequel la perte de l’être cher les a plongées et faire reconnaître leurs droits.

L’indemnité accordée par le gouvernement aux veuves et à leur famille, sans commune mesure avec celle versée aux familles des soldats tués dans le Donbass avant l’offensive russe de février 2022, attise la jalousie et la défiance. Pourtant, obtenir ce soutien de l’État est aussi devenu un parcours du combattant pour ces veuves.

Entre Kobel dans l’Ouest du pays, Kyiv, et près de la ligne de front, l’équipe d’ARTE Reportage a suivi le combat de ces femmes dévastées qui affrontent le regard d’une société de plus en plus divisée autour de l’effort de guerre.

