Charlotte Dekoker vous propose une balade autour du développement durable dans la Ville de Dunkerque !
Charlotte Dekoker vous propose une balade autour du développement durable dans la Ville de Dunkerque !
Jeunes à travers le monde, une association tremplin pour une nouvelle vie
Malgré la stratégie de la peur, ces algériens gardent l’espoir
Longtemps maître à bord de la fachosphère, Alain Soral a imposé sa marque bien avant l’ère des créateurs de...
Askwar Hilonga, ingénieur chimiste, a inventé un outil révolutionnaire : un filtre à base de nanoparticules qui pourrait permettre...
En Colombie, des pilotes risquent leur vie pour relier des communautés indiennes éparpillées dans la forêt amazonienne. A bord...
A 4 700 m d’altitude, les mineurs de Potosi usent leur santé et risquent quotidiennement leur vie dans les...
Faut-il interdire la burqa en Suisse? Une initiative en cours de récolte de signatures relance le débat sur le...
Un réseau de groupes anti-migrants a émergé à travers l’Afrique du Sud. Ces groupes accusent les immigrés clandestins d’être...
Comprendre la rébellion touareg… Après deux ans de conflit dans le nord du Mali entre armée et rebelles en...
Partout dans le monde, les gens veulent vivre en paix. Mais ce n’est pas si simple. En Europe, nous...
Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue...
Ils ont ce petit quelque chose que les autres n’ont pas. Ce supplément d’âme qui rend parfois la vie...
De violents groupes paramilitaires occupent les territoires abandonnés par la guérilla, qui se nourrit des inégalités sociales… Le...
La Corée du Sud, pays à l’économie florissante mais aussi classé premier pour ce qui est de «l’insatisfaction à...
Depuis que le président philippin Rodrigo Duterte lui-même a appelé explicitement au meurtre des dealers, la mort plane sur...
La gagnante de miss Bikini France va représenter officiellement la France à l’élection télévisée de ‘MISS BIKINI INTERNATIONAL’ qui...
C’est les vacances au camping et c’est censé être un bon moment… Mais que ce soit pour le gérant...
Rawabi, en Cisjordanie, est une ville nouvelle, sortie de nulle part, à 9 km de Ramallah. C’est le projet...
L’île de Tuvalu pourrait être la première terre à disparaître sous les eaux à cause du réchauffement climatique. Nous...
Film documentaire tourné en 2010 à Kyzyl en République de Touva qui présente la vie quotidienne du centre chamanique...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site