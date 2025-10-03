À São Paulo, voir les signatures des « Pixadores » sur les murs de la ville est devenu une habitude. Nous avons suivi plusieurs de ces tagueurs intrépides.
Sans autorisation ni aucune mesure de sécurité, ces tagueurs de l’extrême escaladent les immeubles de la mégalopole brésilienne pour marquer leur empreinte sur la ville. Les « Pixadores » sont devenus les bêtes noires des autorités locales qui leur ont déclaré une guerre sans merci. Né dans les années 80, leur mouvement est devenu le moyen d’expression de la jeunesse défavorisée.
