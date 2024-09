Documentaire

Les Wayanas vivent aujourd’hui sur les berges de la rivière Litani, dans la Guyane française qui touche le Suriname. Leur histoire et leurs mythes descendent des rives de cet affluent du fleuve Maroni depuis leur source, les légendaires monts Tumuc Humac à la frontière du Brésil. C’est en remontant ce cours d’eau que les sceintifiques tentent de retrouver les traces et de reconstituer le mémoire de ce peuple ancestral.

Gérald l’archéologue et Tristan l’historien nous guident dans notre découverte des mythes et de la réalité des indiens Wayanas en Guyane française.