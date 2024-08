Documentaire



Elle ne compte que 4000 membres en France, mais fait beaucoup parler d’elle. Est-elle dangereuse ou une religion inoffensive? Dans de nombreux pays étrangers, l’Église de Ron Hubbard est considérée comme une respectable institution. Aux États-Unis, l’organisation a pignon sur rue et se fait représenter par des stars comme Tom Cruise ou John Travolta. Idem en Espagne et en Suède, où elle est inscrite au registre des religions. Mais en Allemagne et en France, on la considère comme pratiquant la manipulation mentale et soutirant l’argent de ses adeptes. Que veulent-ils ? Comment recrutent-ils ? A quoi ressemble la vie quotidienne des adeptes ? Peuvent-ils quitter l’organisation à leur guise ? De Paris à Madrid, enquête sur une puissante organisation, qui revendique plusieurs millions d’adeptes dans le monde. Un documentaire de Jennifer Deschamps.