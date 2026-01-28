Les villages vacances Center Parcs, propriétés du groupe « Pierre et Vacances », ont attiré plus d’un million de clients l’an dernier. Quelles sont les recettes de ce succès ? Derrière la promesse de vacances « nature », sont-ils vraiment une destination écolo ? Enquête dans la Vienne et à Roybon, village d’irréductibles opposants à ce géant français du tourisme.