Podcast L’Irène de l’Amazone En 1979, Irène a 24 ans. Elle a tout pour être heureuse et pourtant… Elle part avec des carnets,...

Documentaire Un petit Las Vegas à la frontière tchèque Rozvadov, bourgade tchèque de 800 âmes, a un casino… et engrange des millions. Mais le maire Martin Abel ne sait plus...

Documentaire Gaza : à la recherche des disparus À Gaza, un autre combat se joue loin du front : celui de retrouver les disparus et d’identifier les...

Documentaire Les derniers de la seule clinique d’avortement au Mississippi Pour pouvoir avorter dans cette clinique, il fallait affronter la foule des militants anti-IVG armés de leurs bibles. Depuis...

Documentaire Femmes SDF, les invisibilisées de la rue En Australie, le nombre de femmes de plus de 50 ans menacées de vivre sans domicile ne cesse d’augmenter....

Documentaire L’Inde, miracle ou mirage économique ? Alors que l’Inde se rêve en superpuissance économique et entend rivaliser avec la Chine, l’euphorie des milliardaires de l’ère...

Documentaire Les chasseurs amérindiens ont bien changé Dans le Grand Nord Canadien, une communauté des Premières Nations lutte pour trouver sa voie entre tradition et modernité.

Documentaire Uranium clandestin : alerte nucléaire mondiale Plongée au cœur d’un trafic invisible mais explosif : celui de l’uranium illégal en Afrique. Dans l’ombre des institutions,...

Documentaire Vers un printemps thaïlandais ? Ils sont des dizaines à avoir quitté leur pays sous peine d’être emprisonnés ou assassinés. Depuis le coup d’État...

Documentaire Les forçats du Taj Mahal Le Taj Mahal, le joyau de l’Inde, a été construit dans un marbre blanc d’une très grande pureté. Une...

Documentaire L’île de Cuba La situation de Cuba est née à la fois de la topographie de l’île et des convictions politiques d’un...

Documentaire Le ciné-tourisme à l’assaut de la Suisse En 2019, lorsqu’un pianiste est filmé sur un ponton pour une série Netflix sud-coréenne, les habitants d’Iseltwald ne se...

Documentaire Il a filmé son village toute sa vie Étienne Plaisantin, maintenant âgé de 96 ans est une figure emblématique de Moirans-en-Montagne petite ville du Sud Jura. Il...

Documentaire De la bière pour attirer des gens à la paroisse Philipp Irmer est prêtre et exerce son ministère dans le Nord de la Bohême. Cette région de la République tchèque,...

Documentaire Kenya, le village des femmes Dans le village d’Umoja, qui jouxte le parc national de Samburu, au Kenya, il n’y a que des femmes....

Documentaire Entre deux sexes Pour beaucoup, le monde se partage entre hommes et femmes, bleu et rose. Quid des personnes intersexes qui n’entrent...

Documentaire Mongolie, au pays des chamanes Les Tsaatan ou Doukha sont un peuple turc d’éleveurs de rennes vivant dans les forêts proches du lac Khövsgöl,...

Documentaire Au nom du père, du fils et du djihad Ce document retrace l’itinéraire d’une famille franco-syrienne, les Ayachi. A son arrivée en France à la fin des années...