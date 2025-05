Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=OWqLK-0ipkY

C’est la nouvelle hantise des services de l’immigration : depuis quelques années, se marier avec une Française est devenu un moyen courant d’obtenir des papiers pour un étranger. Récemment, à Meaux, la justice a condamné plus d’une vingtaine de personnes. Les hommes étaient Tunisiens et venaient tous du même village. Leurs « épouses » étaient recrutées au hasard dans un centre commercial de la ville. Elle touchaient de 5000 à 9000 €. Mais certaines jeunes femmes naïves se font aussi abuser : elles tombent amoureuses, se marient et se voient contraintes de divorcer quelques mois plus tard. Du coup, l’administration est de plus en plus suspicieuse face aux mariages mixtes et il y a, parfois, des abus: entretiens prénuptiaux qui virent à l’interrogatoire en règle, refus de marier des couples pourtant sincèrement amoureux…. Comment lutter contre les mariages de complaisance sans porter atteinte aux vraies histoires d’amour ? De quels moyens dispose la police pour vérifier les dires des jeunes couples ? Que risquent celles ou ceux qui acceptent de dire « oui » contre de l’argent ? Un documentaire de Stéphane Haussy.