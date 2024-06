Documentaire



Chaque semaine des “pangas” gorgées de produits illicites font la navette entre la Colombie et les Etats Unis. Lorsqu’elles transitent par les eaux nicaraguayennes, elles sont prises en chasse par les Forces Navales. Les trafiquants sur le point d’être interceptés larguent les sacs en pleine mer. Les ballots échouent régulièrement sur les plages déshéritées de Sandy Bay. L’arrivée des produits, rebaptisés “langouste blanche”, a bouleversé la vie des Mestizos de la région. “La langouste blanche de Sandy Bay“ est un film sur la traque des Forces Navales contre les trafiquants et sur une réalité sociale complexe qui menace une région et ses habitants. Un documentaire de GILLES GASSER ET JEAN-MARIE BARRÈRE.